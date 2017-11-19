Бенчич выиграла второй «WТА-челленджер» кряду и вернётся в топ-100

Швейцарка Белинда Бенчич (WC) в финале турнира серии «WТА-челленджер» в Тайбэе с призовым фондом $ 125 тыс. переиграла голландку Аранчу Рус со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Поединок продолжался 1 час 15 минут. 20-летняя уроженка Флавила, занимающая 120-е место в рейтинге WТА, исполнила 8 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и сделала 4 брейка, проиграв 1 гейм на своей подаче. Процент попадания первой подачи у Белинды составил 80%.

Бенчич, пропустившая большую часть сезона из-за травмы, выиграла второй «WТА-челленджер» кряду, что позволит ей вернуться в топ-100.