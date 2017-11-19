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Надаль признан лучшим спортсменом Испании за последние 50 лет

Теннис

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль признан газетой AS лучшим спортсменом Испании за последние 50 лет. Награда была учреждена изданием в честь своего 50-летия. 31-летний уроженец Мальорки за карьеру завоевал 75 титулов в одиночном разряде, включая 16 побед на соревнованиях «Большого шлема». Кроме того, в активе Рафаэля четыре трофея в составе сборной Испании в Кубке Дэвиса, а также золотые медали Олимпийских игр в Пекине и Рио-де-Жанейро в одиночном и парном разряде соответственно.

Торжественная церемония награждения с участием короля и королевы Испании пройдёт в Мадриде 4 декабря.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль
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