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Прямая видеотрансляция финала Итогового чемпионата ATP Димитров — Гоффен

Теннис

Болгарин Григор Димитров (6) в финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном (7). Поединок начнётся в 21:00 по московскому времени. По личным встречам Димитров ведёт со счётом 4-1. Здесь они уже встречались на групповом этапе, и тогда Григор отдал Давиду всего два гейма — 6:0, 6:2.

Telesport предлагает прямую видеотрансляцию этого поединка.

Димитров вне зависимости от исхода финала станет третьей ракеткой мира, а Гоффен будет или на пятой, или на седьмой строчке.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Григор Димитров Давид Гоффен
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