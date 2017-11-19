Прямая видеотрансляция финала Итогового чемпионата ATP Димитров — Гоффен

Болгарин Григор Димитров (6) в финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном (7). Поединок начнётся в 21:00 по московскому времени. По личным встречам Димитров ведёт со счётом 4-1. Здесь они уже встречались на групповом этапе, и тогда Григор отдал Давиду всего два гейма — 6:0, 6:2.



Telesport предлагает прямую видеотрансляцию этого поединка.



Димитров вне зависимости от исхода финала станет третьей ракеткой мира, а Гоффен будет или на пятой, или на седьмой строчке.