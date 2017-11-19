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Континен и Пирс защитили титул на Итоговом чемпионате ATP, победив Кубота и Мело

Теннис

Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс (2) победили поляка Лукаша Кубота и бразильца Марсело Мело (1) в финальном матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде — 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Континен и Пирс сделали 3 эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 10. На счету Кубота и Мело 1 подача навылет, 4 двойные и 3 упущенных брейк-пойнта.

Таким образом, Хенри и Джон защитили свой прошлогодний титул. В 2016 году в финале они обыграли южноафриканца Рэйвена Клаасена и американца Раджива Рама. Несмотря на этот результат, первой ракеткой мира останется Мело, а второй — Кубот. Континен и Пирс завершат сезон на третьей и четвёртой строчках.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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