Текстовая онлайн-трансляция финала Итогового чемпионата ATP Димитров — Гоффен

Болгарин Григор Димитров (6) встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном (7) в финальном поединке Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Матч начнётся в 21:00 по московскому времени.



По личным встречам Димитров впереди со счётом 4-1. На этой неделе они уже встречались на групповом этапе турнира, и тогда Григор отдал Давиду всего два гейма — 6:0, 6:2.



Димитров стал первым теннисистом за 10 лет, который, ранее не сыграв ни одного матча на Итоговом чемпионате, пробился в финал — в 2007 году это удалось испанцу Давиду Ферреру. Последним чемпионом-дебютантом является другой испанец, Алекс Корретха (1998). При этом Гоффен также впервые квалифицировался в Лондон напрямую, но в прошлом году сыграл здесь, будучи запасным.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Димитров — Гоффен.