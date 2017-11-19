Глава ATP Кермод: в этом сезоне было много травм, потому что топ-игроки стареют

Глава ATP Крис Кермод провёл сессию вопросов и ответов в «Твиттере» с теннисными болельщиками.



«Есть много запросов на проведение „Мастерсов 1000“, но нам нужен баланс. Теннис — глобальный вид спорта. При этом нельзя увеличивать их количество в календаре. Травяной „Мастерс“? У Галле и Лондона проблемы с местом в календаре.



Возможна ли смена покрытия на Итоговом чемпионате ATP? Я долго обсуждал это с Рафой. Календарь, логистика делают это невозможным.



Почему в этом сезоне было так много травм? Игроки стареют. Общий процент травм невысок, около шести процентов, но повреждения получили многие топ-теннисисты. Мы изучаем дополнительные возможные причины этого — мячи, покрытие кортов.



Что касается изменений в правилах, то мне понравился такой формат счёта, какой был в Милане. В ближайшие пять лет он точно не будет введён в ATP, а дальше — вполне возможно. Это обеспечило высокую интенсивность всех матчей. Игрокам это изменение не нравится, однако их реакция не может быть причиной для отсутствия перемен. Идея с часами, отмеряющими время между розыгрышами, раньше не нравилась и мне, но теперь я изменил своё мнение. Они точно появятся в туре к 2019 году», — сказал Кермод.