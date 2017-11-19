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Лацко разгромил Григелиса в финале челленджера в Италии

Теннис

Словак Лукаш Лацко (4) стал чемпионом турнира серии «челленджер» в Брешии (Италия), разгромив в финале литовца Лауринаса Григелиса — 6:1, 6:2.

Поединок продлился всего 45 минут. Лацко выполнил 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Григелиса 6 подач навылет и 2 двойные. Брейк-пойнтов у Лауринаса, выигравшего всего 7 очков на приёме, не было.

Благодаря этому успеху 30-летний Лацко вернётся в топ-100 — на 93-е место. Его лучшим результатом была 44-я строчка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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