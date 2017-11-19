Коккинакис стал обладателем «уайлд-кард» на Australian Open — 2018

21-летний австралиец Танаси Коккинакис получил «уайлд-кард» в основную сетку Australian Open — 2018, сообщает известный теннисный журналист Бен Ротенберг. Из-за травм Коккинакис пропустил большую часть сезона-2016, а также несколько месяцев в нынешнем году. Его единственным заметным результатом в 2016-м стал выход в первый одиночный финал турнира ATP в карьере — в Лос-Кабосе (Мексика), где он проиграл американцу Сэму Куэрри в трёх партиях. Затем Танаси уступил сербу Янко Типсаревичу в первом круге US Open с 2:0 по сетам и на этом завершил сезон.



В рейтинг-листе ATP финалист юниорских Australian Open и US Open 2013 года сейчас занимает 210-ю строчку.