Димитров стал пятым дебютантом Итогового чемпионата ATP, завоевавшим там титул

Болгарин Григор Димитров — пятый победитель Итогового чемпионата ATP, выигравший его в качестве дебютанта соревнований (не считая австралийца Стэна Смита, победившего на самом первом турнире в 1970 году). В 1971 году турнир выиграл румын Илие Настасе, в 1974-м чемпионом стал аргентинец Гильермо Вилас, в 1978-м — американец Джон Макинрой. Отметим, что на протяжении всех этих лет (и до 1990 года) турнир не входил в официальный календарь тура и не приносил рейтинговых очков.



Единственным чемпионом-дебютантом после реформ 1990 года был испанец Алекс Корретха, который в финале в 1998 году победил своего соотечественника Карлоса Мойю, отыгравшись с 0:2 по сетам.