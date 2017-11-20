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Димитров стал пятым дебютантом Итогового чемпионата ATP, завоевавшим там титул

Теннис

Болгарин Григор Димитров — пятый победитель Итогового чемпионата ATP, выигравший его в качестве дебютанта соревнований (не считая австралийца Стэна Смита, победившего на самом первом турнире в 1970 году). В 1971 году турнир выиграл румын Илие Настасе, в 1974-м чемпионом стал аргентинец Гильермо Вилас, в 1978-м — американец Джон Макинрой. Отметим, что на протяжении всех этих лет (и до 1990 года) турнир не входил в официальный календарь тура и не приносил рейтинговых очков.

Единственным чемпионом-дебютантом после реформ 1990 года был испанец Алекс Корретха, который в финале в 1998 году победил своего соотечественника Карлоса Мойю, отыгравшись с 0:2 по сетам.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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