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Гоффен — первый игрок, победивший Надаля и Федерера и не завоевавший титул

Теннис

Бельгиец Давид Гоффен нарушил статистику, связанную с победами над испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером на одном турнире. Он стал первым теннисистом, обыгравшим обоих и не завоевавшим титул на соревновании, где это произошло.

Напомним, ранее Надаля и Федерера на одном турнире побеждали серб Новак Джокович, аргентинцы Давид Налбандян и Хуан-Мартин дель Потро, россиянин Николай Давыденко и британец Энди Маррей. Налбандяну и Давыденко это удавалось дважды, а Джоковичу — пять раз.

Гоффен — шестой теннисист, победивший Надаля и Федерера на одном турнире
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Давид Гоффен Рафаэль Надаль Роджер Федерер
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