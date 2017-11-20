Гоффен — первый игрок, победивший Надаля и Федерера и не завоевавший титул

Бельгиец Давид Гоффен нарушил статистику, связанную с победами над испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером на одном турнире. Он стал первым теннисистом, обыгравшим обоих и не завоевавшим титул на соревновании, где это произошло.



Напомним, ранее Надаля и Федерера на одном турнире побеждали серб Новак Джокович, аргентинцы Давид Налбандян и Хуан-Мартин дель Потро, россиянин Николай Давыденко и британец Энди Маррей. Налбандяну и Давыденко это удавалось дважды, а Джоковичу — пять раз.

Гоффен — шестой теннисист, победивший Надаля и Федерера на одном турнире