Димитров: Гоффен очень хороший парень, а вот в теннис играет не так хорошо

Болгарин Григор Димитров прокомментировал свою победу на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финале он обыграл бельгийца Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.



«Играть здесь — огромная честь. Это одна из лучших недель в моей жизни.



Я хочу поздравить Давида, он очень хороший парень. Правда, в теннис он играет не так хорошо. Шучу, шучу. Поздравляю его и его команду с этим великолепным результатом. Он здорово прибавил за последние пару месяцев.



Хочу поблагодарить свою команду, свою семью — мама и папа здесь, на трибунах. В моём успешном выступлении здесь очень велика и заслуга моей девушки Николь», — приводит слова Димитрова официальный сайт турнира.