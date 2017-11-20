Димитров стал третьей ракеткой мира, Гоффен — седьмой, Сок — восьмой

В обновлённом рейтинге ATP от 20 ноября болгарин Григор Димитров поднялся на третью строчку, бельгиец Давид Гоффен — на седьмую, американец Джек Сок — на восьмую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 39-й позиции.
Рейтинг ATP. 20 ноября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 645.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605.
3 (6). Григор Димитров (Болгария) — 5150.
4 (3). Александр Зверев (Германия) — 4610.
5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4015.
6 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 3805.
7 (8). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775.
8 (9). Джек Сок (США) — 3165.
9 (7). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150.
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615.
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39 (39). Андрей Рублёв (Россия) — 1229...
45 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030...
65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 772...
72 (72). Евгений Донской (Россия) — 704...
84 (83). Михаил Южный (Россия) — 633.