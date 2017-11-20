Шарапова опустилась на 61-ю строчку в рейтинге WTA, Александрова — на 95-ю

В обновлённом рейтинге WTA от 20 ноября россиянка Наталья Вихлянцева опустилась на 56-ю строчку, её соотечественницы Мария Шарапова и Екатерина Александрова — на 61-ю и 95-ю соответственно. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 20 ноября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175.

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135.

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 6015.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730.

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5500.

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010.

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4385.

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610.

10 (10). Коко Вандевей (США) — 3258.

…

12 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856.

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485…

18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220…

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950…

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…

56 (54). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1033…

61 (60). Мария Шарапова (Россия) — 1006…

95 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 699.