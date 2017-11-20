Димитров: это невероятное достижение для меня, но я ещё могу добиться многого

Болгарин Григор Димитров поделился впечатлениями от победы над бельгийцем Давидом Гоффеном в финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

«Я добивался хороших результатов раньше, но сейчас мне нужно стабильнее выступать на подобных турнирах и прибавлять. Конечно, это невероятное достижение для меня, но я ещё могу добиться многого. Я хочу играть ещё лучше.

В прошлом году, когда я опустился на 40-ю строчку рейтинга, я думал: «Как мне собраться и трижды попасть мячом в корт?». Но при правильном настрое, с правильными людьми и поддержкой может случиться всё что угодно. Тот период очень помог мне. Он был мне нужен. Я очень ценю те 6-7 месяцев постоянных трудностей. Понять меня можно, только пройдя через такое. Постепенно я вышел на этот уровень.

Я ощущал небольшую усталость, так как провёл несколько матчей подряд с очень сильными соперниками. Думаю, на протяжении всей недели я играл на отличном уровне. Я понимал, что Давид постарается сделать нечто новое. Ему нужно было действовать агрессивно, чтобы не давать мне играть в свой теннис. Ближе к концу матча я стал больше нервничать, но это нормально. Я справился с этим препятствием и очень рад, что сумел мощно завершить встречу. Теперь я буду отдыхать», — цитирует Димитрова официальный сайт тура.