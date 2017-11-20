Гоффен: думаю, после такой недели я стал сильнее психологически

Бельгиец Давид Гоффен прокомментировал поражение от болгарина Григора Димитрова в финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 5:7, 6:4, 3:6. Уроженец Рокура по ходу турнира победил испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера, но дважды проиграл Димитрову.

«Не думаю, что это несправедливо. Конечно, я заслуживал победу. Но и Григор тоже. На этой неделе он был непобедим. Он демонстрировал прекрасный теннис, с первого до последнего матча играя уверенно. Он полностью заслужил этот титул.

Несмотря на то что я победил Рафу и Роджера, я проиграл финал. Но всё равно неделя получилась великолепной. Никаких сожалений у меня нет.

Думаю, после такой недели я стал сильнее психологически. В физическом плане я также прибавил. Я доказал себе, что могу сделать это. Бывает так, что, впервые оказываясь в восьмёрке лучших, не знаешь, что будет дальше и как хорошо ты станешь играть. Я доказал, что заслуженно оказался здесь. С каждым матчем я обретал всё больше уверенности. Я горжусь своим достижением, хотя и расстроен исходом финала. Я отдал все силы на корте и ни о чём на жалею. Это была прекрасная неделя», — цитирует Гоффена официальный сайт тура.