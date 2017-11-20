Веснина: заметила, что в книге Шараповой очень много о Серене. Я даже удивилась

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от прочтения книги своей соотечественницы Марии Шараповой «Неудержимая. Моя жизнь».

«Я прочитала книгу Шараповой. Она откровенная. Мне очень понравилось, как описаны отношения с тренерами. С чувством юмора, правдиво. Так оно всё и есть. Было очень трогательно читать о раннем детстве, когда она улетела в Америку без мамы, жила с папой. Она не догадывалась, что её ждёт в будущем, но усердно тренировалась.

Заметила, что в книге очень много о Серене. Я даже была удивлена. У них такое противостояние, которое обеих мотивирует»», — сказала Веснина в эфире «Спорт FM».