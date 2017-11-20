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Веснина: заметила, что в книге Шараповой очень много о Серене. Я даже удивилась

Теннис

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от прочтения книги своей соотечественницы Марии Шараповой «Неудержимая. Моя жизнь».

«Я прочитала книгу Шараповой. Она откровенная. Мне очень понравилось, как описаны отношения с тренерами. С чувством юмора, правдиво. Так оно всё и есть. Было очень трогательно читать о раннем детстве, когда она улетела в Америку без мамы, жила с папой. Она не догадывалась, что её ждёт в будущем, но усердно тренировалась.

Заметила, что в книге очень много о Серене. Я даже была удивлена. У них такое противостояние, которое обеих мотивирует»», — сказала Веснина в эфире «Спорт FM».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Елена Веснина Мария Шарапова Серена Уильямс
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