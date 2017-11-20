Веснина: на людях отец Докич не бил, но многие догадывались об этом

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала откровения бывшей четвёртой ракетки мира австралийки Елены Докич, которая в автобиографической книге «Несокрушимая» рассказала о жестоком обращении с ней её отца Дамира.

«Папа Докич отличался эмоциональным поведением, каждое его движение было очень агрессивным. На людях он её не бил, но многие догадывались об этом. Он мог позволить себе резко её схватить после игры. Всё это ужасно. Но со времён папы Докич я таких примеров вижу всё меньше», — сказала Веснина в эфире «Спорт FM».