Веснина: на пляже никого не было, мы включили музыку, и я пустилась в пляс

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о проведённом на Мальдивых отпуске и о видео, на котором она танцевала на пляже под песню Димы Билана.

«Первые несколько дней провела в шезлонге с книжечкой. Пляж и океан мне просто необходимы. Впервые поиграла в пляжный волейбол, играли с мужем.

Что касается того самого видео, то история такая, что на пляже никого не было, а мы взяли с собой колонку и включили музыку. Я просто пустилась в пляс. Мне очень нравится эта песня, я слушала её на протяжении всего перелёта, в тот момент она передавала моё настроение», — сказала Веснина в эфире «Спорт FM».

Видео доступно в «инстаграме» Елены Весниной.