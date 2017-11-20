В возрасте 49 лет ушла из жизни чемпионка Уимблдона-1998 Яна Новотна

В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона 1998 года, 12-кратная победительница турниров «Большого шлема» и четырёхкратная в миксте чешская теннисистка Яна Новотна, сообщает BBC.

За свою карьеру уроженка Брно выиграла 100 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде). В сентябре 1997 года Яна поднялась на рекордную для себя вторую строчку рейтинга WTA в одиночном разряде. В 1995 году она возглавила парный рейтинг WTA.

Яна — трёхкратный призёр Олимпийских игр. В 2006 году Новотна приняла американское гражданство.