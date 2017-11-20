Саймон: Новотна была вдохновением для тех, кто её знал

Исполнительный директор WTA Стив Саймон прокомментировал известие о кончине от рака чемпионки Уимблдона 1998 года, 12-кратной победительницы турниров «Большого шлема» в парном разряде и четырёхкратной в миксте Яны Новотны.

«Яна была вдохновением на корте и за его пределами для всех, кто её знал. Её звезда всегда будет ярко сиять в истории WTA. Наши соболезнования. Мыслями мы сейчас с семьёй Яны», — приводит слова Саймона BBC.

За свою карьеру уроженка Брно выиграла 100 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде). В сентябре 1997 года Яна поднялась на рекордную для себя вторую строчку рейтинга WTA. В 1995 году она возглавила парный рейтинг WTA.