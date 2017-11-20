Серена Уильямс раскрыла детали прошедшей свадьбы

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс раскрыла подробности прошедшей свадьбы с бизнесменом Алексисом Оганяном, которая состоялась на минувшей неделе в Новом Орлеане.

«Наша команда работала нон-стоп, чтобы все мельчайшие детали были идеальны. Всего это заняло 1500 часов. Свадьба состоялась в день рождения матери Алексиса, которая умерла девять лет назад. Мы бы очень хотели, чтобы она была на церемонии, но, проведя свадьбу в этот день, мы сделали всё, чтобы она была с нами.

Алексис очень хотел, чтобы свадьба прошла в Новом Орлеане. Это его любимый город, если не считать Бруклин. На него большое влияние оказала Европа. Здесь весело и кухня просто прекрасная. Ему очень нравится атмосфера. Проведение церемонии в Центре современного искусства — наше обоюдное решение. Я обожаю живопись и искусство в целом, так что место было очень органичным", — приводит слова Уильямс Vogue.

«Я так рада, что мы написали много глав нашей чудесной сказки вместе. Я не осознавала этого всю жизнь, но ждала именно этого момента. Всё, что я сделала, всё, чем горжусь в своей карьере и жизни за последние 34 года, меркнет по сравнению с тем, что мы делаем сегодня. Я так благодарна и влюблена», — сказала Серена на церемонии.