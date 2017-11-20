Тарпищев: кто бы ни завершил год на вершине, всё равно получается смешно

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвёл итоги сезона в женском туре и рассказал, за счёт чего румынке Симоне Халеп удалось стать первой ракеткой мира.

«В течение года ни одного победителя в женской сетке угадать было невозможно. Ведь за неимением лидера порядка 12 теннисисток претендовали на победы в топ-турнирах и на итоговый первый рейтинг. И даже у мужчин, где, напротив, существуют два-три главных фаворита, остальная масса игроков первой десятки вела себя непредсказуемо. Но обычно бывает, что из всей толпы должен в итоге сформироваться лидер, более стойкий и ровный. Кто мог ждать, что Итоговый турнир выиграет Каролина Возняцки?

Справедливо ли, что румынка Симона Халеп стала первой по итогам года? Кто бы ни завершил год на вершине, всё равно получается смешно. Халеп в ходе Итогового турнира уступила Возняцки — 0:2, 0:6. Это говорит об отсутствии стабильности и надёжности.

Когда в своё время Евгений Кафельников возглавил рейтинг, шесть турниров подряд не мог пройти первый круг. И это вызывало разговоры — как так может быть? Но как устроен рейтинг? Есть 18 зачётных турниров, и это примерно 25 недель соревнований, когда ты обязательно должен набирать очки. Если их не хватает, турниров, ты стремишься играть ещё больше, чтобы компенсировать дефицит. А Кафельников не любил тренироваться вне корта и, будучи не в лучшей форме, играл малозначительные соревнования на фоне больших нагрузок. Это не било по его психике — он проигрывал, но при этом работал и тренировался. А очки собирал больше там, где их дают больше, то есть в 10 «Мастерсах», турнирах серии «Большого шлема», где стоимость победы раза в три больше. Халеп проходила далеко по сетке в главных турнирах, а во второстепенных вылетала быстро. Понятно, что в современном теннисе в силу нагрузки выиграть абсолютно всё невозможно. Поэтому обладателей «Большого шлема» за один сезон так мало. За последние десятилетия четыре главных турнира удалось собрать только Мартине Навратиловой да Штеффи Граф», — цитирует Тарпищева «Московский комсомолец».