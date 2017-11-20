Континен: к счастью, в финале нам удалось показать свой лучший теннис

Финн Хенри Континен поделился впечатлениями от победы в финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде. Континен и австралиец Джон Пирс защитили титул, обыграв поляка Лукаша Кубота и бразильца Марсело Мело со счётом 6:4, 6:2.

«Может быть, в матчах с Куботом и Мело мы по-настоящему загораемся. Это очень сильный дуэт. Мы знаем, что в каждой игре этого турнира должны демонстрировать свой лучший теннис. К счастью, сегодня нам это удалось», — приводит слова Континена официальный сайт тура.