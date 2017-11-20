Веснина: Серена спрашивала меня о моём свадебном платье

Российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что поздравила американку Серену Уильямс, которая на минувшей неделе вышла замуж за бизнесмена Алексиса Оганяна.

«Я думаю, что Серена вернётся. Фотосессию со свадьбы видела, она была везде. Видела трогательные фото с мужем и маленькой Олимпией. Это важное событие в жизни Серены. Я отправила ей поздравление в соцсетях.

Когда Серена увидела моё свадебное платье, она воодушевилась, начала задавать вопросы, спрашивала, кто дизайнер и всё такое. Я ей показывала все фото свадьбы», — сказала Веснина в эфире «Спорт FM».