Российская теннисистка Валентина Ивахненко вышла во второй круг турнира в Мумбаи, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Мари Бузкову со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Валентина совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Ивахненко поспорит с победительницей противостояния Янина Викмайер (Бельгия, 3) — Лора Робсон (Великобритания). Турнир завершится 26 ноября.