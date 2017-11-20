Тарпищев: игроков смешат жалобы футболистов, что 3 матча в неделю — перебор

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что теннис в плане насыщенности является самым тяжёлым видом спорта, поэтому сохранять оптимальную форму крайне непросто.

«С точки зрения насыщенности теннис, наверное, самый тяжёлый вид спорта на планете. Игрокам смешно слышать жалобы футболистов, для которых и три матча в неделю уже перебор. А у нас и продолжительность в среднем больше, и дистанцию на корте преодолевают огромную. Почему фавориты нередко покидают крупные турниры? Всё просто: они планируют выход на оптимальную форму на вторую неделю, потому что держать её всё время не получается. Но бывает, что уже в первом круге жеребьёвка подкинет неудобного соперника! Именно поэтому все стремятся быть «сеяными», избежать таким образом испытаний на старте, пяти- или трёхсетовых изнурительных встреч.

В этом смысле травма бедра для Марии Шараповой, которая начинала всё с нуля, сильно помешала ей. Если бы всё прошло гладко, она могла быть уже около топ-20 сильнейших и на первом «Большом шлеме» 2018 года в Австралии точно избежала бы сильной соперницы. Но именно так случилось, кстати, в Москве. Все ждали Шарапову на кортах Кубка Кремля, где ей досталась словачка Магдалена Рыбарикова — серьёзная соперница. И вот, в воскресенье Мария празднует первую победу на турнирах после возвращения, на турнире в Китае, но впереди перелёт, смена часовых поясов плюс адаптация к условиям: климату, залу под крышей, покрытию корта. Мы со своей стороны обращались к судьям, которых предоставляет Женская теннисная ассоциация, с просьбой перенести игру со вторника на среду, но получили отказ», — цитирует Тарпищева «Московский комсомолец».