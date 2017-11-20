Стали известны победители мемориала графа М.Н. Сумарокова-Эльстона

18 ноября в Санкт-Петербурге на кортах Центра тенниса «Динамо» завершился ХIV мемориал графа М.Н. Сумарокова-Эльстона, посвящённый восьмикратному чемпиону дореволюционной России, первому отечественному теннисисту-олимпийцу. Организатором данного соревнования в возрастной категории «Взрослые» является Федерация тенниса Санкт-Петербурга.

В этом году турнир получил I категорию РТТ и права на присвоение спортсменам, вышедшим в финал, звания мастера спорта России. Всего участвовало более 100 спортсменов, среди них 14 человек из первой сотни России по действующему рейтингу РТТ.

В миксте доминировала пара Александра Вострикова / Михаил Петров. У женщин первенствовала 16-летняя Екатерина Рейнгольд. В мужском финале встретились действующие чемпионы двух столиц – Максим Гераскин из Балашихи, выигравший летом чемпионат Москвы, и Константин Герлах (чемпион Санкт-Петербурга), одержавший безоговорочную победу и ставший двукратным обладателем главного приза – бронзовой фигуры Сумарокова.

Призы администрации Петроградского района Санкт-Петербурга «Самому юному игроку» достались также петербуржцам — 14-летним Виктории Семёновых и Егору Хотченкову, сообщает пресс-релиз организаторов.