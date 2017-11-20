Хромачёва проиграла Шариповой на старте турнира в Мумбаи

Российская теннисистка Ирина Хромачёва (8) не смогла пробиться во второй круг турнира в Мумбаи, в трёх партиях проиграв представительнице Узбекистана Сабине Шариповой со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 6:7 (3:7). Продолжительность поединка составила 2 часа 34 минуты. Ирина трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 11 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Шарипова поспорит с обедительницей матча Хироко Кувата (Япония, Q) — Фанни Столлар (Венгрия).