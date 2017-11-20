Бенчич: противостоять Рус в финале было очень нелегко

Швейцарка Белинда Бенчич поделилась впечатлениями от победы в финале турнира серии «WТА-челленджер» в Тайбэе с призовым фондом $ 125 тыс. над голландкой Аранчей Рус со счётом 7:6 (7:3), 6:1. 20-летняя уроженка Флавиля, пропустившая большую часть сезона из-за травмы, выиграла второй WТА-челленджер кряду.

«В первую очередь я хотела бы поздравить свою соперницу. Думаю, она великолепно играла на этой неделе, в том числе в парном разряде. Противостоять ей в финале мне было очень нелегко», — приводит слова Бенчич официальный сайт тура.