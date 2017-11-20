Тарпищев: на Западе есть доходы от ТВ, а у нас надо платить, чтобы тебя показали

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, каким ему представляется новое поколение теннисистов, а также оценил бюджеты национальных федераций.

«Теннисисты стали ещё образованнее. Не случайно, про вид спорта говорят, что это — шахматы в движении. С развитием технологий в производстве инвентаря, с новой системой тренировок, методиками игрок сталкивается каждый день, и с этой позиции безграмотные далеко не пробьются. Ещё момент. Теннисист готовится к взрослой жизни до 16 лет, до 18 формируется его психика, но скорость мышления при этом формируется от 7 до 9. А уникальность вида спорта в том, что после перехода в профессионалы спортсмен выбирает тренера, а не наоборот. Когда Новак Джокович понял, что у него проблема с тактикой быстрого нападения, нанял Бориса Беккера, который играл в этом стиле. Необразованный спортсмен не предпринял бы таких шагов.

Другое дело, это очень дорого. Роджера Федерера с 16 лет обслуживал персонал — 5 человек. Учтите: хороший штат окупается только у теннисистов первой двадцатки сильнейших, иначе он выступает в убыток. Но на Западе ещё есть доходы от ТВ-трансляций, а у нас всё наоборот: нужно платить, чтобы тебя показали. Выход один — спонсоры. Если сравнить бюджеты национальных теннисных федераций, то в США это порядка $225 млн в год, в Китае — около 170, а у в России — от 7 до 9. При этом мы остаемся наверху. На «Мастерсе» до 14 лет в Италии в этом году среди 8 лучших ребят наших было четверо, а среди девочек — две, причём они финал разыграли. Согласно данным на 30 октября 2017 года, у нас в стране набирается 519 победителей международных турниров, включая взрослые. В высшей категории — 116 побед. А по результатам Олимпийских игр Россия занимает второе место за всю историю после США. Так что продолжаем работать и надеемся на лучшее", — цитирует Тарпищева «Московский комсомолец».