Квитова: Новотна вдохновляла и поддерживала меня

Чешка Петра Квитова, экс вторая ракетка мира и чемпионка Уимблдона 2011 и 2014 годов, оставила запись о смерти соотечественницы — Яны Новотны, умершей от рака. Новотна также побеждала на Уимблдоне — в 1998 году.



«Сегодня мы потеряли прекрасного человека — чешку, которая показывала великолепный теннис, вдохновляла и поддерживала меня. Помню наши объятия и слёзы после моих титулов на Уимблдоне. Спасибо, Яна. Нам будет не хватать тебя. Покойся с миром", — написала Квитова в своём «инстаграме».