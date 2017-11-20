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Квитова: Новотна вдохновляла и поддерживала меня

Теннис

Чешка Петра Квитова, экс вторая ракетка мира и чемпионка Уимблдона 2011 и 2014 годов, оставила запись о смерти соотечественницы — Яны Новотны, умершей от рака. Новотна также побеждала на Уимблдоне — в 1998 году.

«Сегодня мы потеряли прекрасного человека — чешку, которая показывала великолепный теннис, вдохновляла и поддерживала меня. Помню наши объятия и слёзы после моих титулов на Уимблдоне. Спасибо, Яна. Нам будет не хватать тебя. Покойся с миром", — написала Квитова в своём «инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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