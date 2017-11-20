Тони Надаль: я очень благодарен Рафаэлю за все годы совместной работы

Дядя первой ракетки мира и 16-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля Тони написал колонку, в которой подвёл итоги их совместной работы на протяжении 27 лет. Напомним, Тони заранее объявил об уходе из команды Рафаэля по окончании сезона-2017.



«Итоговый чемпионат ATP на прошлой неделе стал вишенкой на торте в моей тренерской карьере. Я завершаю счастливый 27-летний период работы с моим племянником Рафаэлем Надалем, который начался, когда сын моего брата Себастьяна вышел на мой теннисный корт в нежном, трёхлетнем возрасте. Сейчас я ухожу с корта, но моя дорога на этом не заканчивается. Я не буду разрывать связь с теннисом, потому что моя любовь к этому спорту остаётся неизменной.



С тех пор как началась теннисня карьера моего племянника, я делал всё, чтобы вырастить из него сильного, решительного человека, способного справляться с трудностями как в теннисе, так и в жизни в целом.



Мне повезло пересечься с поколением великолепных игроков. Я всегда старался делать так, чтобы защита интересов моего подопечного не мешала объективно оценивать остальных. Я никогда не понимал, почему противостояния нужно выносит за пределы теннисного корта, и не считал соперников врагами. Я уважал их и учился у них.



Я очень благодарен Рафаэлю, который больше всех ответственен за мою удачу. У нас всегда были отличные отношения, нам было легко общаться и работать. Всё это благодаря его хорошему образованию, уважительному отношению к другим людям и страсти к его профессии. Вместе с ним я побывал во множестве невероятных мест Земли и встретил многих интересных людей из разных сфер жизни. Я бесконечно ценю и люблю его. Он поднял меня выше, чем я того заслуживаю.



Антонио Муньос Молина в своем эссе «Всё, что незыблемо» написал о людях, высокому положению которых грозит скорый кризис, что-то подобное: «Мы верили, что они наверху потому, что они очень способны и умны, а на самом деле часто всё наоборот: из-за того что они наверху, мы верили, что они очень способны и умны».



Оставляю вас с этой мыслью, чтобы избежать переоценённости, и возвращаюсь к моим дорогим ученикам в Манакор. Спасибо от всего сердца и прощайте», — написал Тони Надаль для El Pais.