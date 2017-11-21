Веснина: такие эмоции, как в Индиан-Уэллсе, испытывала разве что на Олимпиаде

Российская теннисистка Елена Веснина, ставшая в паре с Екатериной Макаровой лауреатом ежегодной теннисной премии «Русский Кубок» в номинации «Золотой дуэт», подвела итоги теннисного сезона.



«Самое важное в этом году — то, что получилось выиграть турнир в Индиан-Уэллсе, а в паре — конечно, победить на Уимблдоне. Концовка года слегка не сложилась — травма смазала концовку, хотя я была хорошо готова. Но так как год получился насыщенным, не удалось избежать травм.



Было много позитивных впечатлений, но выделить можно Индиан-Уэллс. Таких эмоций, какие я испытала на этом турнире, я не чувствовала, наверное, нигде — за исключением разве что Олимпиады в Рио. Для меня это особенный титул. Самый сложный матч года был там же — в финале со Светланой Кузнецовой.



Самый тяжёлый соперник — тот, кому обычно проигрываешь. Это Серена Уильямс. Больше всего удивила в этом году Каролин Гарсия и тот прорыв, который она совершила в концовке года. Если честно, я такого давно не видела. В мужском туре сюрприз преподнёс Григор Димитров, который выиграл итоговый турнир в Лондоне. Неожиданный победитель! Все ожидали увидеть награду в руках Роджера Федерера, но тем и прекрасен теннис: не всё так легко, как кажется.



Отпуск у меня уже практически закончился. Осталось буквально три дня. и я вернусь к тренировкам. В целом считаю, что у меня получился хороший сезон, и я довольна тем, как всё сложилось. В следующем году буду ставить новые цели и идти к ним. В ближайших планах выступление в Брисбене и на Australian Open», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.

Видеозапись интервью Весниной можно посмотреть на «Чемпионате».