Макарова: спасибо Манюковой, она научила нас с Весниной играть в паре

Российская теннисистка Екатерина Макарова, в паре с Еленой Весниной ставшая лауреатом ежегодной теннисной премии «Русский Кубок» в номинации «Золотой дуэт», поделилась эмоциями после этого успеха.



«Очень жаль, что я не могу сегодня быть с вами – уже улетела в Америку. Но я благодарна за эту номинацию – нам очень приятно победить в ней. Спасибо тренеру Евгении Манюковой. Вы много сделали для меня и научили нас с Леной играть в паре, без вас всего этого не было бы. Большое спасибо Лене – мы уже пять лет играем вместе, преодолеваем трудности, и у нас хорошо получается. Спасибо команде, родным и близким, которые поддерживают!» — передаёт слова Макаровой корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.