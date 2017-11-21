Чесноков: думаю, Медведев, Рублёв и Хачанов вскоре войдут в топ-20 или топ-10

Известный российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил сезон — 2017 в женском и мужском туре.



«Если взять женский теннис, то сегодня я не могу выделить там явного лидера — такого, каким были Серена Уильямс, Шарапова, Азаренко, как когда-то Энен, Хингис, Граф, Селеш, Навратилова, Эверт. Когда начинался турнир, можно было с увереннностью сказать, что кто-то из них выиграет, или что Селеш и Граф будут в финале. Сейчас явного лидера нет, и до старта крупного турнира можно назвать 8-10 игроков, которые могут победить на нём. Взять тот же US Open — кто мог подумать, что его выиграет именно Стивенс? Конечно, она играла здорово, у неё были шансы, но я бы вряд ли включил её в число фавориток перед стартом турнира.



В мужском теннисе же этот сезон определяли два игрока — Надаль и Федерер, которые поделили между собой все основные турниры. Конечно, тот же Саша Зверев выиграл два „Мастерса“, но в основном были двое, а потом все остальные. Жалко, что не проявили себя Джокович и Маррей, получившие травмы. Это обидно.



Конечно, я слежу за нашими молодыми игроками — Даниилом Медведевым, Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым. Я надеюсь и думаю, что у них есть хороший потенциал для того, чтобы в ближайшее время войти в топ-20, может, и топ-10.

На Итоговом мужском турнире я смотрел почти все матчи. Если сравнить его с Итоговыми чемпионатами прошлых лет, то этот был самым слабым. Было много слабых матчей на турнире. Например, я думал, что Саша Зверев победит Джека Сока, но третий сет он сыграл очень слабо. В каждом гейме он делал по две двойные, как можно выигрывать при этом? Вообще концовку сезона он провёл слабо, но я считал его одним из главных фаворитов турнира после отказа Надаля. И, конечно, я не ожидал, что Федерер проиграет Гоффену. Буквально за несколько недель до этого Федерер его «порвал», отдав всего три гейма. При этом матч был хороший, Гоффен хорошо сыграл. И финал, в общем, удался», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.

Видеозапись интервью Чеснокова можно посмотреть на «Чемпионате».