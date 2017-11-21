WTA: матч Конты с Векич на Уимблдоне — 5-й в списке лучших игр сезона на ТБШ

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». Пятое место занял поединок британки Йоханны Конты с представительницей Хорватии Донной Векич во втором круге Уимблдона. В той встрече 26-летняя уроженка Сиднея одержала победу со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 10:8. В итоге Конта дошла до полуфинала, где проиграла американке Винус Уильямс — 4:6, 2:6.

В рейтинге WTA Конта занимает девятую строчку, Векич — 55-ю.

Матч, занявший четвёртое место, будет представлен 22 ноября.