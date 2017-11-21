Бушар: этот год в туре, пожалуй, был худшим для меня

Канадская теннисистка Эжени Бушар, занимающая 81-ю строчку в рейтинге WTA, подвела итоги сезона и рассказала о своей любви к социальным сетям.

«Я совершенно точно нахожусь на не очень хорошем месте. Этот год в туре, пожалуй, был худшим для меня. Я была разочарована собой. У меня было несколько травм, что не помогало почувствовать уверенность в своей игре и себе самой. В целом я играла не так хорошо, как хотелось бы. Моя цель — больше об этом не думать, двигаться вперёд и стараться выступать лучше.

Социальные медиа — это часть нашего поколения и то, чем я занималась бы, даже если бы не была публичной фигурой. Для всех моих друзей, сестёр и семьи это обычное дело. Мы просыпаемся, едим фрукты и обязаны сообщить об этом в «Инстаграме». Я просто остаюсь собой и делаю то же, что и другие», — цитирует Бушар официальный сайт тура.