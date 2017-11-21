Томича заметили в компании человека, обвиняющегося в торговле наркотиками

Австралийский теннисист Бернард Томич вновь оказался в центре скандала, поужинав в компании с Адой Онуром, который обвиняется в производстве и торговле наркотиками. Вместе с ними был замечен адвокат Онура Ахмед Диб. В рейтинге ATP Томич на данный момент занимает 143-ю строчку.

«Онур протестует против всех обвинений. И то, что кто-то обвиняет его, не означает, что друзья отвернулись от него. Берни — настоящий австралиец. Когда его друзей обвиняют, он их поддерживает. Это говорит о его характере», — приводит слова Диба Courier Mail.