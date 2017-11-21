Дельгадо: не думаю, что Маррей сейчас ищет нового тренера

Джейми Дельгадо, тренер британского теннисиста Энди Маррея, сообщил, что бывшая первая ракетка мира сейчас не ищет нового наставника. На минувшей неделе стало известно, что 30-летний уроженец Данблейна прекратил сотрудничество с тренером Иваном Лендлом.

“Не думаю, что Энди сейчас находится в поисках нового тренера. Сейчас для него важно полностью восстановиться и быть готовым к сезону. Я верю, что если нам это удастся, то Маррей вновь будет добиваться больших успехов”, — приводит слова Дельгадо Sky Sports.