Карреньо-Буста сыграет с Вавринкой, Тим — с Раоничем на старте турнире в ОАЭ

Стало известно расписание выставочного турнира в Абу-Даби — Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт с 28 по 30 декабря 2017 года. На корт выйдут первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, его соотечественник Пабло Карреньо-Буста, серб Новак Джокович, швейцарец Стэн Вавринка, австриец Доминик Тим, канадец Милош Раонич.

28 декабря Карреньо-Буста сыграет с Вавринкой. Победитель этого матча в полуфинале встретится с Надалем. Победитель противостояния Тим — Раонич сразится с Джоковичем.

На турнире также предусмотрены матчи за третье и пятое места.

Действующим победителем турнира является Надаль. Защищая титул, уроженец Манакора в двух партиях взял верх над бельгийцем Давидом Гоффеном со счётом 6:4, 7:6 (7:5).