Руседски: думаю, Маррей и Лендл расстались, сохранив хорошие отношения

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски предположил, что бывшая первая ракетка мира Энди Маррей не будет в ближайшее время искать нового наставника. На минувшей неделе стало известно, что 30-летний уроженец Данблейна прекратил сотрудничество с тренером Иваном Лендлом.

«Сейчас Энди будет сосредоточен на своём выздоровлении. У них с Лендлом сложились прекрасные отношения. Иван очень помог Энди. Но на данном этапе карьеры Энди не будет об этом беспокоиться. Он сражается за то, чтобы быть здоровым в 2018 году. У него в команде есть Джейми Дельгадо, который находится рядом с Энди каждую неделю на протяжении сезона. Думаю, Энди и Иван расстались, сохранив хорошие отношения», — цитирует Руседски Sky Sports.