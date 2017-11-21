Совет ТБШ утвердил изменения в правилах и регламенте соревнований на 2018 год

Совет турниров серии «Большого шлема» принял изменения в правилах и регламенте проведения соревнований 2018 года. На Открытом чемпионате Австралии—2018 будет использоваться система электронного отсчёта времени между первой и второй подачами, которое не должно превышать 25 секунд, сообщает журналистка Кэрол Бушар в своём блоге в сети «Твиттер».

Кроме того на всех турнирах «Большого шлема» в 2018 году будет ужесточён регламент разминки. Спортсмены должны приступить к разминке не позднее чем через минуту после выхода на корт. Затем соперники должны разминаться не дольше пяти минут, а ещё через минуту обязаны начать встречу. За нарушение данного пункта теннисистам грозит штраф в размере $ 20 тыс.

Ещё одно изменение коснётся призовых для игроков, которые снимаются до старта турнира. Теперь каждый теннисист, отказывающийся от участия в Grand Slam после 12:00 четверга, перед стартом основной сетки будет получать 50% призовых от суммы, положенной игрокам за поражение в первом круге. Лаки-лузер, заменивший снявшегося теннисиста, получит оставшиеся 50% призовых.

При этом любой игрок, снявшийся по ходу матча первого круга турнира «Большого шлема» или играющий ниже установленных стандартов, может быть оштрафован на полную сумму призовых за участие в первом круге.