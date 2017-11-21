Шарапова попала на обложку турецкого журнала о теннисе

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова попала на обложку нового номера турецкого журнала Tenis Dünyası. Издание, первый выпуск которого датирован ноябрём 2006 года, является одним из старейших спортивных СМИ Турции и знакомит читателей с новостями как мирового, так и турецкого тенниса.

Шарапова вернулась в WТА в апреле 2017 года после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Tenis Dünyası.