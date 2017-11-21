Наряд Шараповой на US Open победил в номинации «Лучшее платье года в WТА»

Россиянка Мария Шарапова победила в голосовании на официальном сайте WТА в номинации «Лучшее платье года». За наряд пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» отдали голоса более 40% участников опроса.



«Мария Шарапова представила платье высокой моды с кружевами и кристаллами на кортах US Open. Наряд россиянки в Нью-Йорке запомнится как один из самых ярких и эффектных среди теннисных платьев», — характеризует наряд Шарапофой официальный сайт WТА.

Отметим, что соперницами Марии в этой номинации были датчанка Каролина Возняцки, американки Винус и Серены Уильямс, чешка Каролина Плишкова, испанка Гарбинье Мугуруса, француженка Кристина Младенович и словачка Доминика Цибулкова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте WТА.