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Наряд Шараповой на US Open победил в номинации «Лучшее платье года в WТА»

Теннис

Россиянка Мария Шарапова победила в голосовании на официальном сайте WТА в номинации «Лучшее платье года». За наряд пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» отдали голоса более 40% участников опроса.

«Мария Шарапова представила платье высокой моды с кружевами и кристаллами на кортах US Open. Наряд россиянки в Нью-Йорке запомнится как один из самых ярких и эффектных среди теннисных платьев», — характеризует наряд Шарапофой официальный сайт WТА.

Отметим, что соперницами Марии в этой номинации были датчанка Каролина Возняцки, американки Винус и Серены Уильямс, чешка Каролина Плишкова, испанка Гарбинье Мугуруса, француженка Кристина Младенович и словачка Доминика Цибулкова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте WТА.

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