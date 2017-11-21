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Число сеяных на турнирах «Большого шлема» будет сокращено до 16 с 2019 года

Теннис

Начиная с 2019 года число сеяных игроков в основных сетках турниров серии «Большого шлема» будет сокращено с 32 до 16. Такое решение было принято на совете соревнований Grand Slam, сообщает журналистка Кэрол Бушар в своём блоге в сети «Твиттер».

Причиной такого шага стало желание организаторов увеличить количество равных и непредсказуемых матчей в первых кругах турниров Grand Slam. Отметим, что в 2018 году на всех соревнованиях серии число сеяных в основной сетке по-прежнему будет составлять 32 игрока.

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