Карловский вышел во второй круг челленджера в Андрии

Россиянин Евгений Карловский в первом круге турнира серии «челленджер» в Андрии (Италия) с призовым фондом € 43 тыс. переиграл итальянца Маттео Донати со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. 23-летний москвич, занимающий 349-е место в рейтинге АТР, исполнил 6 подач навылет, обошёлся без двойных ошибок, реализовал 3 брейк-пойнта из 7 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

Следующим оппонентом Карловского станет босниец Мирза Башич (3), одолевший словака Филипа Хорански.