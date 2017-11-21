Капитан сборной Бельгии в Кубке Дэвиса: Франция — фаворит финала

Капитан сборной Бельгии в Кубке Дэвиса Йохан ван Херк поделился ожиданиями от финала Мировой группы турнира, в котором его команда сыграет с французами.

«Я считаю фаворитами французов, потому что они играют дома, но у нас хорошая команда в Кубке Дэвиса и мы бросим им вызов. Я думаю, что это будет очень интересное противостояние, хотя сборная Франции его начнёт в статусе фаворита. Посмотрим, как сложится эта неделя, но я надеюсь, что мы сможем подготовить ребят в отличном состоянии.

В Лилле очень красивый стадион и прекрасный корт. Это одно из лучших мест из тех, где мы играли в Кубке Дэвиса. С нетерпением ждём возможности сыграть с хозяевами на этой невероятной арене. Для нас очень важно быть в финале. На протяжении нескольких лет мы демонстрировали, насколько нам нравится играть в этом турнире и как важно пройти весь путь целиком», — приводит слова ван Херка официальный сайт турнира.