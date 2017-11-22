Гоффен: было бы неплохо завершить год победой в Кубке Дэвиса

Бельгиец Давид Гоффен рассказал о значимости финала Мировой группы Кубка Дэвиса, в котором сборная Бельгии сыграет с командой Франции.

«Было бы неплохо завершить год победой в Кубке Дэвиса. Это очень важное и приятное событие для нас, для всей Бельгии. Было бы замечательно вернуться домой с кубком, но, как сказал наш капитан, мы не фавориты. Нам почти нечего терять.

Мы играем во Франции, публика будет против нас, но это последний турнир в году, и мы должны выложиться по максимуму", — приводит слова Гоффена официальный сайт Кубка Дэвиса.