Габашвили проиграл в первом круге челленджера в Хуахине

Российский теннисист Теймураз Габашвили не сумел пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Хуахине, в двух партиях проиграв представителю Израиля Эдану Лешему со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут. Уроженец Тбилиси 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 10 брейк-пойнтов. На счету Эдана 11 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал турнира Лешем поспорит с представителем Австралии Акирой Сантилланом (3).