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WTA: матч Вандевей с Бушар на AO — 4-й в списке лучших игр сезона на ТБШ

Теннис

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». Четвёртое место занял поединок американки Коко Вандевей с канадкой Эжени Бушар в третьем круге Australian Open. В той встрече 25-летняя уроженка Нью-Йорка одержала победу со счётом 6:4, 3:6, 7:5. В итоге Коко дошла до полуфинала, где проиграла своей соотечественнице Винус Уильямс — 7:6 (7:3), 2:6, 3:6.

В рейтинге WTA Вандевей занимает 10-ю строчку, Бушар — 81-ю.

Матч, занявший третье место, будет представлен 23 ноября.

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